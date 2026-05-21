Manchester United vise une cible du PSG

Il y a quelques semaines, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que le profil de Mateus Fernandes (21 ans) plaît au PSG. Mais le club français n’est pas le seul à apprécier le joueur de West Ham. Récemment, Arsenal a été cité comme un candidat à sa signature. Mais ce n’est pas tout.

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Ce jeudi, The Athletic révèle que Manchester United suit aussi le milieu, que certains comparent à Vitinha. Bonne nouvelle pour les Red Devils, les Hammers sont disposés à le vendre cet été. Les pensionnaires d’Old Trafford, qui étudient plusieurs profils dans l’entrejeu, sont prévenus.