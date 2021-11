Rennes-Montpellier : les compositions sont tombées

La 14e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc de première partie de tableau entre le Stade Rennais et le Montpellier HSC. A domicile, les Bretons optent pour un 4-3-3 avec Alfred Gomis dans les cages. Devant lui, Hamari Traoré, Loïc Badé, Nayef Aguerd et Adrien Truffert prennent place. Au milieu, on retrouve Flavien Tait, Jonas Martin et Lovro Majer. Seul en pointe, Gaëtan Laborde est accompagné par Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier sur les ailes.

De son côté, Montpellier s'articule en 4-2-3-1 avec Jonas Omlin comme dernier rempart. Junior Sambia, Maxime Estève, Mamadou Sakho et Mihailo Ristic constituent la défense. Le double pivot est assuré par Joris Chotard et Téji Savanier. Seul en pointe, Valère Germain est soutenu par Nicolas Gioacchini, Florent Mollet et Stéphy Mavididi.

Les compositions :

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Badé, Aguerd, Truffert - Tait, Martin, Majer - Bourigeaud, Laborde, Terrier

Montpellier HSC: Omlin – Sambia, Estève, Sakho, Ristic – Chotard, Savanier – Gioacchini, Mollet, Mavididi – Germain