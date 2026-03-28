Coupe du Monde 2026 : Mikel Oyarzabal est en train de faire mentir l’Espagne

Malgré l’annulation de la Finalissima, l’Espagne a parfaitement lancé son année de Coupe du monde en dominant la Serbie lors d’un match amical (3-0). Au-delà d’une bonne répétition collective, Mikel Oyarzabal a une nouvelle fois été le grand artisan de la victoire de la Roja. Le capitaine de la Real Sociedad a ouvert le score à la 17e minute d’une frappe croisée puissante du gauche, avant de doubler la mise juste avant la pause sur un superbe mouvement, suivi d’une frappe lointaine dans la lucarne (44e).

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Mikel Oyarzabal entre dans l’Histoire

Cette performance n’est pas un hasard pour l’attaquant de 28 ans. Oyarzabal enchaîne une série exceptionnelle avec l’équipe nationale : il s’agit de sa 10e titularisation consécutive et il a été décisif à chaque rencontre pour un total de 11 buts et 5 passes décisives. À 28 ans, l’ailier polyvalent est devenu le fer de lance offensif de la sélection espagnole, capable de briller aussi bien comme faux numéro 9 que sur les ailes en l’absence de nombreux blessés pour prendre l’attaque de la Roja. Ses 24 buts en 52 sélections le placent désormais parmi les meilleurs buteurs historiques de l’Espagne devant Sergio Ramos et Ferran Torres.

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« Je suis heureux d’être ici, de jouer régulièrement et de pouvoir aider l’équipe. Que ce soit comme aujourd’hui avec des buts ou d’une autre manière, j’essaie toujours de faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Je n’aurais jamais imaginé en arriver là, mais on en veut toujours plus, on veut toujours aller plus loin. Je suis heureux que les buts aident l’équipe et nous permettent de gagner », a déclaré Mikel Oyarzabal, qui a fait taire les critiques sur la pointe de l’attaque espagnole.

Un rendement fou avec la Roja

Car s’il n’a pas le talent d’un Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane ou Lautaro Martinez, le sélectionneur Luis de la Fuente n’a pas tari d’éloges son attaquant, qu’il admire. « Quand on dit qu’il nous manque un attaquant de pointe… on a beaucoup de chance, et pas seulement avec Mikel. Je le connais depuis 2015, quand il jouait milieu offensif. Il est excellent dans tous les domaines. Il pourrait être un grand entraîneur, vu sa compréhension du football. On a du mal à apprécier ce qu’on a. C’est un joueur de classe mondiale », a lâché le manager.

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Avec cette forme irrésistible, Oyarzabal arrive en pleine confiance pour la préparation de la Coupe du Monde 2026. Héros discret de l’Euro 2024, il incarne aujourd’hui l’équilibre parfait pour l’attaque espagnole. La Roja, invaincue dans ses récentes sorties, semble avoir trouvé en lui le leader offensif capable de faire la différence au plus haut niveau en l’absence de grands noms. La confiance que Luis de la Fuente accorde à l’attaquant a considérablement amélioré ses performances et les supporters espagnols peuvent être soulagés avant cet été.