Les options low-cost de Manchester United pour son attaque

On entend beaucoup parler de Jadon Sancho (20 ans, Borussia Dortmund) ou Jack Grealish (24 ans, Aston Villa) ces derniers jours pour venir renforcer le secteur offensif de Manchester United. Mais ces deux hommes coûtent très cher : plus de 100 M€ pour le premier, tandis que le second est estimé à près de 85 M€ par son écurie. Et MU a de la ressource, il n'est pas forcément prêt à toutes les folies.

Selon les informations du Daily Mail, les Red Devils suivent une autre piste, moins onéreuse, en Bundesliga. Les scouts mancuniens apprécient ainsi le profil de Leon Bailey (22 ans), pensionnaire du Bayer Leverkusen depuis janvier 2017. Virevoltant, l'ailier international jamaïcain (6 sélections, 1 but) présente les qualités recherchées par Ole Gunnar Solskjaer.

Deux pistes beaucoup moins chères

Pour lâcher l'ancien de Genk, l'écurie allemande, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023, demanderait environ 45 M€. Une somme bien plus abordable et un rapport qualité-prix assuré (24 réalisations en 110 apparitions toutes compétitions confondues). Moins chère encore, l'opportunité Willian (31 ans).

Le Brésilien, en fin de contrat à l'issue de la saison, ne parvient toujours pas à se mettre d'accord avec Chelsea pour un nouveau bail. Les discussions bloquent sur la durée et MU pourrait, selon France Football, tenter de profiter de la situation pour donner, cette fois, un peu plus d'expérience à sa ligne d'attaque. Entre mettre le paquet et se montrer raisonnable, Manchester hésite...