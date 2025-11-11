Espagne : Luis de la Fuente excédé par le forfait de Yamal

Déjà absent en octobre, Lamine Yamal a finalement déclaré forfait ce mardi pour ce rassemblement de l’Espagne. En effet, la Fédération espagnole (RFEF) a publié un communiqué dans lequel elle indique que le prodige du FC Barcelone n’est pas disponible à cause d’une intervention médicale… dont personne n’avait été informée.

Un épisode de plus dans le conflit entre la sélection et le club catalan. Dans une interview accordée à Rne, Luis de la Fuente a fait part de sa frustration quant à la situation floue autour du talent de 18 ans. « Je suis abasourdi. Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant, et je ne pense pas que ce soit normal. Tout le monde est surpris. On ne sait rien, on ne reçoit aucune nouvelle, on ignore tout des détails, et puis soudain, on nous l’annonce… », a lâché le sélectionneur ibérique. Ambiance…