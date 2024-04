Le PSG victime d’un immense piratage informatique

Alors que les joueurs de Luis Enrique se préparent à jouer un choc européen contre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain doit encaisser une mauvaise nouvelle en interne. En effet, les bureaux du club de la Capitale sont victime d’un piratage informatique massif : «la Direction des Systèmes d’Information du Paris Saint Germain a été interpelée par des tentatives d’accès inhabituelles sur le système de billetterie du Club. Nos équipes ont détecté une vulnérabilité qu’elles ont résolue en moins de 24h. À cet effet, des mesures de sécurité supplémentaires ont immédiatement été mises en œuvre. Le Paris Saint Germain a notifié cette violation à la CNIL dès le 5 avril», est-il écrit dans un communiqué.

De cette tentative de piratage, les données personnelles des abonnés et des employés ont été au cœur de cette manœuvre illégale : «Dans ce cadre, et conformément à la loi, le Paris Saint Germain se doit d’informer les personnes susceptibles d’être affectées par cet acte malveillant. Tel est l’objet de la présente communication. En dépit des tentatives constatées, rien n’indique, à ce jour, que des données ont été extraites ou exploitées par un tiers malintentionné. La violation concerne les données d’identité : nom, prénom, adresses électronique et postale, numéro de mobile, date de naissance et le statut du compte. Les numéros IBAN sont également concernés, mais sont partiellement masqués (seuls les 3 derniers chiffres étant lisibles)», poursuit le PSG qui précise faire son possible pour protéger ces informations.

