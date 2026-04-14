Bournemouth annonce le départ d’Andoni Iraola

Andoni Iraola va quitter Bournemouth. Le technicien espagnol, arrivé en 2023 en provenance du Rayo Vallecano, a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Cherries malgré de longues discussions avec la direction, rapporte The Athletic. Le club anglais, qui affirme avoir tout tenté pour le conserver, respecte sa décision tout en regrettant un départ jugé préoccupant, alors que le club sort d’une belle période sportive, avec une récente victoire à Arsenal (2-1).

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La succession est déjà ouverte en interne, avec notamment le nom de Kieran McKenna qui revient avec insistance, même si Ipswich Town souhaite le retenir. D’autres pistes sont étudiées, alors que plusieurs clubs européens surveillent également Iraola, dont Crystal Palace et Athletic Club. Déjà convoité par Tottenham Hotspur par le passé, le coach espagnol souhaite entamer un nouveau chapitre dans un autre club européen.