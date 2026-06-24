Les Soldes FOOT.FR envoient du très lourd !

La Coupe du Monde bat son plein, la canicule sévit sur toute la France et dans son sillage débarque les traditionnelles soldes d’été. Et le moins que l’on puisse dire c’est que FOOT.FR vous gâte en cette fin du mois de juin. Le rayon SOLDES de la boutique Foot.fr vous propose des réductions folles ! Rendez-vous sur la boutique pour des offres exclusives pouvant aller jusqu’à 80 % sur de nombreux produits (maillots, training, sweats, etc…) du PSG, de l’OM, du Real Madrid, du Barça, de Manchester City et des plus grands clubs européens et même des sélections nationales comme le maillot de l’Equipe de France extérieur de la Cote d’Ivoire soldé à - 50 %.

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