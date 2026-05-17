OL : la réaction de Paulo Fonseca après la claque contre Lens

Paulo Fonseca espérait mieux dimanche face à Lens. Mais il a été battu par plus fort que lui lors de la dernière journée de Ligue 1. Lyon va finir quatrième et devra passer par les barrages pour jouer la Ligue des Champions. Après la rencontre, le coach portugais était un poil déçu.

La suite après cette publicité

« Nous n’avons pas fini comme nous le voulions. Nous avons eu cette magnifique atmosphère avec les supporters, ils auraient mérité que ça finisse d’une autre façon. C’était magnifique pendant toute la saison et aujourd’hui encore, la connexion qu’ils ont créée avec l’équipe est incroyable. L’équipe n’a pas beaucoup d’expérience et, dans ces moments de pression, c’est difficile. Après avoir encaissé quatre buts contre une grande équipe comme Lens, il est très dur d’avoir une réaction. Mais la saison a été magnifique, c’était difficile d’imaginer terminer 4e. Nous ne pouvons pas oublier comment nous avons commencé la saison. Il y a eu beaucoup de blessures importantes, nous avons joué trois compétitions, c’était difficile, mais je suis très heureux de ce que les joueurs ont fait. Ils ont fait un grand championnat. Maintenant, nous avons la possibilité d’entrer en Ligue des Champions. Nous avons beaucoup de travail à faire pour la saison prochaine, mais je suis très heureux de notre saison. » Il peut l’être, même si la fin peut lui laisser un goût amer.