L’OGC Nice rend un vibrant hommage à Éric Roy

L’OGC Nice a décidé d’honorer la mémoire d’Éric Roy en rebaptisant la salle de presse de son centre d’entraînement à son nom. Cette décision intervient alors que le club azuréen fait sa rentrée avec l’arrivée d’Olivier Pantaloni sur le banc, qui participera à sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur des Aiglons aux côtés du président Maurice Cohen et du directeur sportif Roger Ricort.

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Disparu cet été à l’âge de 58 ans, Éric Roy reste une figure emblématique du Gym. Joueur de Nice entre 1988 et 1992 puis de 2001 à 2004, il avait également dirigé l’équipe première lors de la saison 2010-2011. Passé par plusieurs fonctions au sein du club, il laisse une empreinte forte auprès des supporters et de toutes les générations liées à l’OGC Nice. La salle de presse du centre portera désormais son nom afin de rendre hommage à cet amoureux du club et de la ville.