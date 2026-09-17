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Ligue 2

Nantes : trois offres sur la table pour le rachat du club

Par Allan Brevi
1 min.
Waldemar Kita avant un match du FC Nantes @Maxppp

Le FC Nantes pourrait-il bientôt changer de propriétaire ? Alors que Waldemar Kita a ouvert la porte à une vente après la relégation en Ligue 2 et un début de saison très compliqué, le président nantais assure avoir trois propositions sur sa table. D’après L’Équipe, l’une serait portée par un investisseur du Moyen-Orient, une autre par un fonds américain et la troisième par un groupe d’investisseurs français. Kita affirme toutefois ne pas être pressé et veut que l’opération soit menée dans de bonnes conditions.

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Cette ouverture intervient dans un contexte particulièrement tendu autour des Canaris. Relégué en Ligue 2 au printemps, Nantes a déjà changé d’entraîneur après seulement trois journées, Michel Der Zakarian ayant été remplacé par Grégory Poirier. La piste menant à David Beckham, évoquée ces dernières semaines, n’aurait par ailleurs rien de concret à ce stade. Le dossier d’une éventuelle vente reste donc à surveiller, même si les trois projets évoqués par Kita pourraient donner une nouvelle dimension aux discussions autour de l’avenir du club.

Pub. le - MAJ le
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