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Premier League

Man City : le très gros objectif que s’est fixé Rayan Cherki cette saison

Par Allan Brevi
1 min.
Cherki avec Manchester City @Maxppp
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Installé comme pièce maîtresse du jeu de Manchester City, le milieu offensif français, Rayan Cherki, a franchi un cap décisif ces dernières semaines, au point de s’imposer comme l’un des principaux artisans de la dynamique actuelle des Citizens. Avec déjà dix passes décisives en Premier League, l’ancien Lyonnais s’est repositionné dans la course aux meilleurs passeurs du championnat. S’il reste encore à distance de Bruno Fernandes (18), Cherki vise désormais un objectif plus symbolique : s’inscrire dans l’histoire des premières saisons en Angleterre en se rapprochant des standards fixés par Dimitri Payet (12) et surtout Juan Mata, auteur de 13 offrandes lors de son premier exercice.

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Longtemps freiné par une période plus irrégulière durant l’hiver, le joueur de 22 ans a su inverser la tendance grâce à un repositionnement tactique opéré par Pep Guardiola. Désormais utilisé en numéro 10 dans un système plus structuré, Cherki bénéficie d’une liberté créative totale, ce qui se traduit directement dans ses statistiques et son influence sur le jeu. À l’approche d’un choc décisif face à Arsenal ce dimanche, le Français pourrait encore se rapprocher du record de Mata, tout en renforçant les ambitions de titre de City.

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