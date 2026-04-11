LOSC : Dimitri Farbos, l’adjoint de Bruno Genesio promis à un bel avenir

Si vous passez un matin d’entrainement par le Domaine de Luchin, peu de chances de voir Dimitri Farbos statique en train de squatter la machine à café. Crâne rasé, toujours aﬀuté, le Lot-et-garonnais vit son métier avec passion et intensité. S’il reste assez méconnu du grand public aujourd’hui, Farbos (37 ans) s’est solidement installé comme un incontournable du staff de Bruno Genesio, qu’il épaule depuis l’OL. «C’est quelqu’un de très dynamique, peut-être même un peu trop speed. À la formation, on l’appelait "bip-bip", retrace l’ancien Bordelais Mathieu Chalmé, ancien camarade de promo du BEPF 2022/2023. Mais ce qui est très marquant chez Dimitri, c’est sa connaissance extrêmement pointue du football, même s’il n’a pas eu de carrière comme joueur pro».

La suite après cette publicité

Farbos en a rêvé, s’en est rapproché, mais tout s’est brutalement stoppé il y a une vingtaine d’années. Alors pensionnaire du centre de formation de Montpellier, le jeune milieu de terrain, 16 ans à peine, subit une rupture des ligaments croisés du genou qui sonnera comme le début de la fin. Deux ans plus tard, Farbos prend la grosse décision de délaisser le rectangle vert pour les bancs de l’université. Là-bas, il intègre un cursus STAPS et passe ses diplômes d’entraîneur FFF en parallèle.

La suite après cette publicité

Préparateur physique au départ, entraîneur adjoint désormais

Après une première expérience de quatre ans au TFC, où il accompagne les équipes de jeunes, il est débauché par l’OL et rejoint alors le staﬀ d’Hubert Fournier. Lui-même assisté par un certain… Bruno Genesio. Christophe Jallet, joueur de l’OL à l’époque, nous confie : «c’est hyper intéressant pour lui d’avoir ce bagage en plus. Grâce à ses compétences en matière de préparation, de prévention des blessures etc, il peut avoir une analyse très fine de ce que va donner son équipe sur l’ensemble d’une saison, et surtout comment la gérer. Si on ajoute à cela

ses connaissances tactiques et ses qualités humaines, il coche toutes les cases».

Après le départ d’Hubert Fournier en décembre 2015, Farbos élit domicile à Lyon où il oﬃcie pendant trois ans dans le staﬀ de Bruno Genesio. Le trentenaire y développe des liens très forts avec l’actuel coach de Lille, qui sera remplacé par Sylvinho en 2019. Il accompagne ensuite Rudi Garcia, mais son désir d’embrasser un rôle plus large l’amènera jusqu’en Chine, où il retrouvera Genesio, qui lui offre alors la perspective de devenir son adjoint. Les deux hommes collaboreront ensuite à Rennes en 2021, période où Farbos passera en parallèle ses diplômes d’entraîneur. «Il a une manière très claire de s’exprimer et de faire passer les messages, confie Cabella, qui l’a connu au centre de formation de Montpellier. Dans le genre, il me rappelle Printant. Très rigoureux, très dynamique, toujours à fond. Son jeune âge est aussi une force, il est proche des joueurs et peut participer aux exercices.»

La suite après cette publicité

Numéro un, la prochaine étape ?

Après un passage réussi marqué par deux 4es places en Ligue 1, le duo Genesio - Farbos rejoint Lille en 2024 pour remplacer Paulo Fonseca. Les effets de leur arrivée sont quasiment instantanés puisque le LOSC termine dans le TOP 8 de la phase de Ligue de C1, avec des succès de prestige face au Real Madrid et l’Atlético. «Se retrouver là alors qu’on s’est connu à 14/15 ans à Montpellier, c’était très fort. C’était l’un des plus beaux moments de notre carrière», sourit Cabella, parti du club l’été dernier. Aujourd’hui, le club nordiste est 4e de Ligue 1 et peut nourrir de grandes ambitions en vue de la saison prochaine. Avec Farbos dans son staff ? Pour Mathieu Chalmé, l’adjoint de Genesio a désormais les armes pour lancer sa carrière de numéro un ailleurs.

«Ça ne m’étonnerait pas de voir un club s’intéresser à lui dès cet été (Genesio et son staff arrivent en fin de contrat en juin). Et ce club aurait raison. Personnellement, je le ferais en tant que dirigeant, nous confie l’ex-Bordelais. Dimitri a la chance d’être l’adjoint d’un grand coach. Il est déjà très reconnu à ce poste-là, maintenant, il faudra qu’il se fasse un nom en tant que numéro 1. Selon nos informations, plusieurs clubs suivent son profil (il a rejoint récemment l’agence Team Spirit, qui gère notamment les intérêts de Rudi Garcia). Les prochaines semaines devraient nous donner de nouveaux éléments sur la trajectoire de sa carrière.