Coupe du Monde 2026 : le Sénégal retient son souffle pour sa qualification !

Après une entame de Coupe du Monde ratée à tous les niveaux, le Sénégal devait se racheter une conduite. Battus par la France (3-1) et la Norvège (3-2) lors des deux premières journées, les Lions de la Téranga ont fait le job en infligeant une manita à l’Irak ce vendredi (5-0). Un succès qui fait du bien aux têtes et à la différence de buts, laquelle pourrait être capitale dans la course aux 16es de finale.

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En l’état actuel des choses, le Sénégal pointe à la cinquième place parmi les huit meilleurs troisièmes. Mais les coéquipiers de Sadio Mané devront attendre les dernières rencontres des groupes G, H, J, K et L avant d’être fixés. L’avantage, c’est que les Sénégalais affichent désormais une différence de buts positive, ce qui leur permet d’être la meilleure des équipes à 3 points.

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Les comptes d’apothicaire n’ont pas de valeur pour le moment

«On avait à coeur de montrer un autre visage du Sénégal, je pense que c’est ce qu’on a fait avec ces 5 buts. On arrive dans une position où on doit attendre, on va attendre tranquillement les autres résultats, confiait sur beIN SPORTS Pape Geye, auteur d’un doublé tonitruant après son entrée en jeu. Si on va regarder l’Espagne ce soir (face à l’Uruguay) ? Ouais, bien sûr, on va être attentif au résultat.» Pape Thiaw ajoutait : «on voulait vraiment gagner d’abord, mettre le plus de buts, on gagne 5-0, je pense que c’est mérité (…) Maintenant, il faut attendre, le destin n’est plus entre nos mains. On a fait le job et ce qu’il fallait, il faut attendre les autres matchs pour espérer se qualifier pour les 16es.»

L’issue de ce groupe aura possiblement une incidence sur l’avenir du Sénégal puisque l’actuel troisième, le Cap-Vert, affrontera l’Arabie saoudite, et que l’Uruguay défiera l’Espagne dans le même temps. S’il y avait un vainqueur dans le match entre les Capverdiens (2 points) et les Saoudiens (1 point), et que les Uruguayens (2 points) s’imposaient dans le même temps face aux Espagnols (4 points), le troisième de ce groupe passerait automatiquement devant le Sénégal. Vous l’aurez compris, les comptes d’apothicaire n’ont pour le moment guère de sens. Il ne reste plus qu’à retenir son souffle.