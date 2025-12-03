Monaco : Ansu Fati et Folarin Balogun sont blessés

Ce mercredi, Sébastien Pocognoli s’est présenté en conférence de presse à deux jours d’un déplacement du côté de Brest. Le coach de l’ASM a fait un large point sur l’infirmerie, confirmant les forfaits de Folarin Balogun (24 ans) et Ansu Fati (23 ans) absents lors de l’entraînement du jour. «Ils sont blessés en effet. Ansu Fati s’est fait une blessure musculaire hier (mardi) à la fin de l’entraînement, aux ischio-jambiers. On attend des examens aujourd’hui (mercredi). C’est une mauvaise nouvelle. Pour Balogun, on est sur une blessure musculaire mineure survenue lors du match contre le PSG. Il y a un risque de rechute si on le fait reprendre trop tôt, alors on va laisser passer ce match à Brest. »

L’entraîneur des pensionnaires du stade Louis II a ajouté : « ces absences s’ajoutent à celles d’Eric (Dier) et Christian (Mawissa) et aux deux cartons rouges de Denis (Zakaria) et Thilo (Kehrer). On espère (les retours de Mawissa et de Dier, ndlr) avant la trêve. Que ce soit à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, c’est trop tôt pour le dire, mais ils sont bien sur le retour.»