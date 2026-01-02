Strasbourg : les dessous ubuesques de l’arrivée de Liam Rosenior à Chelsea

On n’avait pas attendu 2026 pour savoir le peu de considération porté par les dirigeants de BlueCo pour Strasbourg. Depuis son rachat par le consortium américain en 2023, le Racing agit comme une annexe de Chelsea, chargée de faire exploser des talents dont Londres récolte les bénéfices. Mamadou Sarr a ainsi rejoint les Blues l’été dernier, tandis qu’Emanuel Emegha sera le prochain au mois de juin.

C’est ce rapport de domination, où Strasbourg semble contraint de se plier aux diktats de son homologue, qui continue de susciter la colère des fans strasbourgeois depuis de nombreux mois. Les dernières informations ne devraient pas détendre l’atmosphère, étant donné que Liam Rosenior a aujourd’hui de grandes chances de terminer sur le banc londonien… avant-même la fin de saison.

Chelsea va sacrifier Strasbourg sans scrupule

D’après la presse anglaise, le copropriétaire de Chelsea, Beghdad Eghbali, souhaitait un entraîneur plus accommodant, d’avantage tourné vers l’esprit du trading qu’Enzo Maresca, avec qui les divergences étaient devenues trop prononcées. Le profil de Liam Rosenior aurait alors vite fait figure d’évidence chez BlueCo, le coach anglais ayant déjà prouvé à Strasbourg qu’il savait faire confiance aux jeunes qu’on lui imposait.

A priori, on ne s’est d’ailleurs pas tellement préoccupé par les conséquences que cela aurait du côté de Strasbourg, surtout en pleine saison. Une source proche d’Eghbali confie ainsi à L’Équipe : «ils s’en moquent même complètement.» Les contacts avec Rosenior seraient aujourd’hui bien avancés, sans que cela dérange BlueCo de perturber la saison du Racing, actuellement 7e de Ligue 1. Une preuve supplémentaire que le Racing pâtit d’une relation déséquilibrée avec le club anglais.