En rejoignant l’OM la saison dernière en provenance d’Angers, Himad Abdelli a franchi un cap majeur dans sa carrière tout en réalisant un véritable rêve d’enfant. Mais ses premiers pas sur la Canebière ont rapidement viré au cauchemar, marqués par le départ soudain de Roberto De Zerbi trois jours seulement après sa signature et un baptême du feu catastrophique soldé par une lourde défaite face au PSG (5-0). Au micro de Téléfoot, le milieu de terrain international algérien est revenu sans filtre sur son attachement viscéral au club phocéen et cette période d’adaptation particulièrement éprouvante : « à l’âge de 4 ans, j’ai signé au Havre. Donc depuis l’âge de 4 ans, je suis dans le monde du foot. L’OM a toujours eu une place à part. On était devant le Vélodrome avec mes parents, ma grand-mère et mon frère. C’est vraiment l’époque où j’ai commencé à regarder l’OM avec mon père. Et en vrai, qu’en grandissant, c’était vraiment que Marseille. C’était un objectif, mon plus grand objectif. »

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Après ses débuts compliqués, Himad Abdelli est-il devenu indispensable à l'OM ? Oui, c'est désormais un élément incontournable. Oui, mais il doit encore gagner en régularité. Non, l'OM peut facilement se passer de lui. Il est important, mais pas irremplaçable. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Désormais pleinement installé dans l’effectif marseillais, l’ancien Angevin refuse de se cacher derrière ce contexte instable pour expliquer ses six premiers mois difficiles. Lucide sur ses propres performances, il assure avoir tourné la page pour enfin lancer son aventure sous le maillot olympien : « Les 6 premiers mois catastrophiques ? Je ne dois pas avoir d’excuses. C’est moi, c’est mon football. C’était une saison un peu particulière pour Marseille, pour les joueurs. Mais maintenant, je me suis relevé. J’essaie d’avancer, de ne plus regarder derrière. » Voilà qui est clair.