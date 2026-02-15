Menu Rechercher
Rayan Cherki réagit à la folle série de l’OL

Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp
Lyon 2-0 Nice

Présent au Groupama Stadium, ce dimanche soir, Rayan Cherki a certainement apprécié le spectacle. Tombeur de l’OGC Nice (2-0), l’OL a, en effet, conforté sa 3e place, signant au passage un 13e succès de rang. De quoi combler l’international français.

«Ca fait plaisir de revenir. Une 13e victoire d’affilée c’est incroyable, je suis fier de les voir là où ils sont. Je suis passé, j’essaye de passer du temps où je suis heureux, c’est important pour moi», a notamment déclaré le joueur de Manchester City au micro de L1+.

