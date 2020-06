Montpellier prolonge Matis Carvalho

Alors que le MHSC va perdre son portier numéro 1 en 2019-2020, Geronimo Rulli (28 ans, prêté par la Real Sociedad), le club héraultais a annoncé ce lundi matin par le biais d'un communiqué avoir prolongé le contrat de son troisième gardien cette saison dans la hiérarchie, Matis Carvalho (21 ans). La durée de cette prolongation n'a pas été précisée par le MHSC mais le bail du Franco-Portugais expirait le 30 juin prochain.

Matis Carvalho a découvert la Ligue 1 cette saison mais n'est apparu qu'à une seule reprise, lors de la lourde défaite de Montpellier face au PSG (0-5, le 1er février) sur la pelouse du Parc des Princes, après l'expulsion du numéro 2, Dimitry Bertaud. «Je suis content que Matis poursuive l'aventure avec nous. Il a montré beaucoup d'envie et de sérieux la saison dernière, il a bien travaillé, il a progressé et cela semblait logique pour nous de le prolonger et qu'il poursuive l'aventure montpelliéraine», a confié le président du club, Laurent Nicollin.