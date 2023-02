Barça : le joli geste solidaire d’Ousmane Dembelé

Actuellement classé 9ème de National 2, le modeste club d’Evreux, réputé pour avoir formé ou développé des noms bien connus du football français tels que Bernard Mendy, Mathieu Bodmer, Steve Mandanda, Dayot Upamecano mais surtout Ousmane Dembélé, traverse une inquiétante crise financière. Néanmoins, dans cette situation morose, l’EFC 27 peut compter sur ses légendes qui n’oublient d’où elles viennent, notamment Dembélé. Le joueur du Barça a fait un don de 100 000 euros pour aider son club formateur à survivre.

La suite après cette publicité

«Le président de l’Evreux Football Club 27, Samuel Brigantino, et Guy Lefrand, maire d’Evreux, tiennent à remercier Ousmane Dembélé pour son élan de générosité et le soutien financier apporté au club en cette période difficile. Ousmane, enfant du club, formé par l’EFC27, et fierté de la ville d’Evreux (…) a toujours soutenu le club et nous permet aujourd’hui, avec l’accompagnement de nos éducateurs et bénévoles, d’offrir à nos 700 licenciés de meilleures conditions pour pratiquer leur discipline, et suivre ses pas», a alors écrit le club de l’Eure sur sa page Facebook. Ce n’est pas la première fois que Dembélé aide la ville ou le club d’Evreux. Grand joueur, grand homme.

À lire

FC Barcelone : les Catalans commencent à s’inquiéter sérieusement !