Real Madrid-Liverpool : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est le choc de la soirée. Le Real Madrid affronte Liverpool ce mercredi à 21h au Santiago Bernabéu pour la deuxième manche des huitièmes de finale de cette Ligue des champions, un match à suivre en direct sur notre site. Après leur large victoire (2-5) à l’aller, les coéquipiers de Karim Benzema, de retour dans le groupe, devront assurer à domicile pour valider leur ticket pour les quarts de finale. De leur côté, les Reds, qui restent sur une probante victoire contre Manchester United et une défaite face à Bournemouth, n’ont rien à perdre ce soir.

Carlo Ancelotti a aligné son 4-3-3 classique avec une défense Carvajal, Militao, Rüdiger et Nacho et un milieu composé de Camavinga, Kroos et Modric. Absent face à l’Espanyol ce week-end, Karim Benzema est également aligné en attaque aux côtés de Vinicius et Valverde. De son côté, Klopp va jouer offensif ce soir avec Salah, Jota, Nunez et Gakpo.

À lire

Twitch : l’avant-match de Real Madrid-Liverpool en direct !

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho – Modric, Camavinga, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius.

La suite après cette publicité

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Milner – Salah, Jota, Nunez – Gakpo.