Pourquoi le Real Madrid et le FC Barcelone ne recrutent plus de Français

Il y a quelques années encore, tant le FC Barcelone que le Real Madrid appréciaient beaucoup le marché français. Certains joueurs comme Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga ou Ferland Mendy sont d’ailleurs encore présents à Madrid, alors que dans les années 2010, le club catalan a aussi enrôlé plusieurs joueurs français ou évoluant en Ligue 1. Mais ces dernières années, la tendance s’est clairement estompée, et si on met de côté l’opportunité de marché Ibrahima Konaté ou Kylian Mbappé, il est rare de voir les deux ogres espagnols s’intéresser au marché français. Bien sûr, nul doute que si la possibilité de recruter Michael Olise se présentait, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid se jetteraient dessus. Mais il est évident que ces dernières années, les deux cadors de Liga ont tourné le dos au foot français.

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Il ne s’agit pas forcément d’un problème de vivier, puisque la France continue de produire des joueurs de qualité. Première explication possible : les dernières expériences ne sont pas vraiment concluantes et n’invitent donc pas forcément les deux clubs à continuer de piocher dans l’Hexagone. Au FC Barcelone, les joueurs français et/ou de Ligue 1 recrutés récemment n’ont pas totalement porté satisfaction, à des échelles différentes. Malcom, Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé, Clément Lenglet, Antoine Griezmann ou Jules Koundé ont pour certains eu de bons moments, mais le bilan est globalement mauvais. Au Real Madrid, constat similaire pour les joueurs qui ont précédé Karim Benzema ou Raphaël Varane. Les dirigeants des deux clubs ont donc peut-être été refroidis…

Le football a changé

Autre explication, et elle est peut-être un peu plus terre à terre que la première : l’apparition de nouveaux acteurs, et donc de nouveaux concurrents, sur le marché. Avec l’apparition des clubs saoudiens, et des clubs anglais de plus en plus puissants, le nombre de clubs capables de venir rivaliser avec le FC Barcelone et le Real Madrid a considérablement augmenté. S’il pouvait y avoir quatre ou cinq clubs dont le Real et le Barça sur un même joueur à une époque, aujourd’hui, il peut y en avoir une dizaine. Et forcément cela provoque une inflation colossale des prix des joueurs. En 2016, Samuel Umtiti avait ainsi coûté seulement 25 millions d’euros au FC Barcelone. Dix ans plus tard, nul doute qu’il aurait au moins coûté le double.

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Et c’est aussi valable dans l’autre sens : la puissance de ces nouveaux clubs acheteurs fait qu’il est très compliqué de leur arracher des joueurs ensuite. Le FC Barcelone a par exemple tenté de s’offrir Eli Junior Kroupi cet été, mais Bournemouth réclamait 100 millions d’euros minimum. Un montant complètement prohibitif, que le Barça ne peut pas ou ne veut pas payer, mais sur lequel des cadors anglais pourraient s’aligner sans trop trembler du menton. Il faut aussi dire que la politique de recrutement des deux clubs a changé : désormais, on tente d’aller recruter des jeunes joueurs pour des sommes "correctes" avant qu’ils n’explosent et deviennent les stars de demain, un peu comme l’a fait le Barça avec Bisiwu ou Abdelkarim cet été, et comme le fait le Real Madrid depuis un moment aussi. Et les joueurs évoluant en France sont déjà trop chers.

Des changements en interne

Dans le cas du Barça, on est aussi obligé de mentionner cette crise financière qui a calmé les ardeurs du club sur le mercato et qui a poussé la direction à se tourner, plus que ce n’était déjà le cas, vers son centre de formation. La diminution de joueurs français ou issus de Ligue 1 dans les deux géants de la Liga peut aussi s’expliquer par des changements structurels. Tous deux ont par exemple eu, en interne, des dirigeants ou des conseillers français. Éric Abidal a ainsi été secrétaire technique du Barça à la fin des années 2010, et son prédécesseur, Robert Fernandez, était aussi un fin connaisseur de la Ligue 1, où il voulait par exemple enrôler Jean Michael Seri. Du côté de Madrid, Zinédine Zidane, que ce soit en tant que conseiller de Florentino Pérez ou en tant qu’entraîneur, a aussi poussé pour explorer le marché français.

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Aujourd’hui, Deco et son bras droit Bojan Krkić, ainsi qu’Hansi Flick qui a aussi son mot à dire, ne sont pas spécialement tournés vers la France. Au Real Madrid, où Juni Calafat est le principal instigateur des mercatos. Les entraîneurs ont aussi un pouvoir de décision, bien qu’ils ne soient pas toujours respectés par la hiérarchie. Le marché français n’est plus très en vogue. Calafat est ainsi plutôt tourné vers l’Amérique, alors que José Angel Sanchez, directeur général du club, est plus friand de tenter des coups dans des gros clubs européens. Les Français n’ont donc plus forcément la cote en Espagne… jusqu’à ce qu’une opportunité intéressante se présente !