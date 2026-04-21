Leonardo Bonucci veut voir Pep Guardiola à la tête de l’Italie

Depuis 2024, Leonardo Bonucci ne joue plus au football. Retiré des pelouses, le défenseur italien n’hésite pas à dire ce qu’il pense sur le football. Forcément, l’ancien de la Juventus Turin a observé l’élimination de l’Italie lors des barrages à la dernière Coupe du Monde. Eliminé pour la troisième fois de rang, la Squadra Azzurra a clairement perdu de sa superbe. En ce sens, Bonucci a déclaré rêver de l’arrivée de Pep Guardiola à la tête de l’Italie comme il l’a expliqué lors des trophées Laureus ce lundi.

La suite après cette publicité

«L’important est de reconstruire le football italien de fond en comble, en commençant par la défense. Nous devons avoir le courage de regarder la situation en face pour regagner le respect du monde entier et redevenir cette grande équipe qui a été championne du monde. Il y a de jeunes joueurs très talentueux ; il faut leur laisser le temps de s’épanouir et de progresser. Le temps est la seule solution miracle, et si l’on veut un changement radical, Pep est l’homme de la situation. C’est difficile, mais rêver est gratuit.»