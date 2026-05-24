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Premier League

PL : Mohamed Salah devient le meilleur passeur de l’histoire de Liverpool

Par Tom Courel
1 min.
Mohamed Salah @Maxppp

Pour sa dernière apparition sous les couleurs de Liverpool, Mohamed Salah (33 ans) a encore impressionné à Anfield. En effet, l’attaquant égyptien a permis à Curtis Jones d’ouvrir le score face à Brentford en deuxième période, en délivrant une passe décisive. Et si cette offrande rentre dans l’histoire du club de la Mersey, c’est surtout parce qu’elle a permis à l’ailier africain de devenir le meilleur passeur dans le championnat sous ce maillot.

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Avec un total de 93 assists, ce record, impressionnant et tout aussi marquant dans ce contexte, n’est pas simplement représenté par un nombre. Désormais, la star de Liverpool dépasse une autre légende du club, Steven Gerrard. L’un a déjà quitté l’Angleterre depuis un certain temps (2015) et l’autre vient de faire ses adieux en cette fin d’après-midi. La fin d’une ère qui se conclut de la meilleure des manières.

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