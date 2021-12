Mercato : le PSG a ciblé ses trois priorités pour cet hiver

Qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions (contre le Real Madrid), encore en lice en Coupe de France et surtout solide leader de Ligue 1 à la mi-saison. Le Paris Saint-Germain a rempli ses objectifs pour le moment, même si le contenu dans le jeu a souvent été critiqué et que Mauricio Pochettino n'a pas forcément fait l'unanimité. Mais force est de constater que le club de la capitale gagne encore et fait encore sa loi dans le Championnat de France. La période hivernal est cependant souvent un tournant, avec le mercato de janvier, mais la formation parisienne ne devrait pas tout chambouler.

Il y a quelques jours, nous apprenions que le Paris SG devait absolument récupérer environ 100 millions d'euros avant la fin de saison pour ne pas être en difficulté. Et dans son édition de ce jeudi, L'Équipe en dit un peu plus sur le mercato à venir des Parisiens, qui ont trois missions à venir. La priorité est bien évidemment de vendre des indésirables pour récupérer de l'argent, notamment en masse salariale. Récemment, nous vous annoncions en exclusivité que sept joueurs étaient sur la liste des transferts ! Depuis, Rafinha a rejoint la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Mais il n'y a pas que les ventes qui sont importantes.

Un nouveau joueur au milieu en cas d'opportunité

Comme l'explique le quotidien sportif, le Paris Saint-Germain pourra éventuellement recruter un milieu de terrain cet hiver en cas de belle opportunité. Georginio Wijnaldum, arrivé l'été dernier après son aventure à Liverpool, n'a pas satisfait et les vice-champions de France aimeraient associer Marco Verratti à un élément plus solide, mais seulement si une occasion intéressante se présente, car l'entrejeu parisien est déjà bien garni.

Enfin, sur le plan offensif, le Paris SG passera à l'action sur le mercato en fonction du cas Mauro Icardi. Comme nous vous le révélions il y a peu, la femme et agent de l'Argentin, Wanda Nara, a rencontré la Juventus et discute avec d'autres clubs italiens notamment. Si jamais l'ancien élément offensif de l'Inter va voir ailleurs dans les prochaines semaines, le directeur sportif Leonardo et ses équipes passeront donc à l'offensive pour tenter de le remplacer sur le front de l'attaque.