PSG-OM : Mamadou Niang croit en la victoire marseillaise

Interviewé par Téléfoot ce dimanche, à quelques heures avant le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (20h45, 11e journée), Mamadou Niang y croit pour son ancien club. Passé par la cité phocéenne entre 2005 et 2010, l'ancien capitaine de l'OM est un habitué de ces matches à haute tension et aux gros enjeux sportifs.

« Je pense que l'OM a les qualités pour embêter le PSG, pour les faire déjouer. Il ne faut pas avoir de complexe, il faut entrer sur le terrain avec la rage au ventre et la détermination de gagner ce match », a déclaré le Sénégalais de 43 ans devant les caméras de TF1. En 227 matches avec Marseille, il a planté 100 buts et délivré 36 passes décisives, dont 4 réalisations et 3 offrandes face au club de la capitale.

