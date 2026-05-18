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Brésil : la réaction d’Endrick après sa convocation pour le Mondial

Par Kevin Massampu
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp

Si tout le Brésil n’a d’yeux que pour Neymar, de retour en sélection et qui s’apprête à disputer son quatrième Mondial, Endrick disputera quant à lui sa toute première Coupe du Monde. Une consécration pour le jeune attaquant de 19 ans, barré par la concurrence au Real Madrid en début de saison et parti à l’OL cet hiver pour retrouver du temps de jeu et être dans la liste de Carlo Ancelotti. Une chose de faite pour l’ancien prodige de Palmeiras, qui a partagé sa joie sur ses réseaux sociaux.

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« Merci mon Dieu, le Seigneur est merveilleux, ma première Coupe du Monde avec la plus grande sélection du monde, je ne peux que remercier Dieu pour ce moment, maintenant, il s’agit de représenter notre nation. Allons-y à fond tous ensemble ! », a-t-il indiqué sur son compte X.

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