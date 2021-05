OM : Alvaro Gonzalez est lui aussi très agacé

La suite après cette publicité

Après Sampaoli en conférence de presse, c'est Alvaro Gonzalez qui a poussé un coup de gueule contre ses partenaires. À la suite de la défaite marseillaise sur la pelouse de Saint-Etienne (1-0), le défenseur central a pesté contre ses coéquipiers qu'il accuse de ne pas s'impliquer totalement dans l'objectif qui a été fixé pour cette fin de saison : la 5e place, qualificative pour la Conference League.

« Je suis énervé car on n'a pas marqué de but aujourd'hui. Je crois que l'équipe ne comprend pas l'importance de ce genre de matches pour être européen l'an prochain. On attend le résultat de Rennes (face au PSG à 21h ce soir) et après, on aura besoin de gagner. Sinon, on ne sera pas européen. C'est la vérité », a commenté l'Espagnol de 31 ans au micro de Canal Plus. Les prochains jours risquent seront tendus à la Commanderie.