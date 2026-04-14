Mercato : la liste invraisemblable des clubs à qui Bordeaux doit encore de l’argent

L’information est tombée ce week-end et elle a encore enfoncé un peu plus Bordeaux dans la crise. Toujours englué en N2 et tout proche de rater son opération montée pour la deuxième saison consécutive (après avoir été leader, le club s’est encore effondré et pointe à sept points du premier), le club de Gérard Lopez est toujours sur un fil. Économiquement, le club est encore criblé de dettes et pourrait bien couler un peu plus profondément cet été après le passage de la DNCG. Et pour ne rien arranger, ce week-end, le quotidien Sud-Ouest révélait que la FIFA avait interdit de recrutement pour les trois prochaines fenêtres de transfert le club au scapulaire.

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La raison ? Une procédure lancée auprès de la FIFA par le club espagnol de Gijón, qui réclame 1,5 million d’euros aux Bordelais dans l’affaire du transfert du milieu Pedro Díaz, en 2023. Bordeaux conteste évidemment et va faire appel auprès du TAS ainsi qu’auprès des juridictions nationales. Et si l’avocat du club, Me Matthieu Barandas, a indiqué au média local que les Girondins étaient sereins dans ce dossier, le modèle de Gérard Lopez pose question. Ou du moins le modèle utilisé depuis plusieurs saisons par les clubs français. En raison de la hausse des montants et de trésoreries parfois sur un fil, les clubs demandent à payer les indemnités sur plusieurs saisons.

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Plus de 9,5 millions à régler

Ces dernières années, pratiquement plus aucun transfert ne se réalise sans étalement des paiements. Et si cela aide parfois à alléger les finances du club, cela peut aussi venir rattraper des clubs en difficulté quelques années plus tard. C’est notamment le cas de Bordeaux, qui doit donc des sous à Gijón, mais pas que. Sur les réseaux sociaux, certains internautes se sont amusés à répertorier la liste des paiements des transferts que les Girondins n’ont pas complétés ces dernières années en se basant sur les révélations du journal Sud-Ouest, qui avait pu accéder à un courrier adressé par les administrateurs judiciaires à l’ensemble des créanciers (400 en tout). Au total, Gérard Lopez doit encore plus de 9,5 millions d’euros. Le club n’a pas fini de payer le transfert de Zan Vipotnik (Swansea) à Maribor (2,02 millions), de Clément Michelin (Valladolid) à l’AEK Athènes (600 000 euros) ou encore celui de Zuriko Davitashvili (Saint-Étienne) au Dinamo Batumi (550 000 euros).

Le club au scapulaire doit également compléter le montant du transfert d’Alexi Pitu (Vejle) au Farul Constanța (190 000 euros). Pire encore, Bordeaux n’a toujours pas fini de payer la fédération suisse pour l’arrivée de Vladimir Petković à l’été 2021 (500 000 euros). En France, Bordeaux a aussi des dossiers épineux puisqu’il doit notamment 3 millions à Amiens pour Aliou Badji, environ 200 000 euros pour Jean Onana à Lille, et 500 000 euros à Guingamp pour Jérémy Livolant. D’autres noms de clubs de football figurent parmi cette longue liste de créanciers sans que ce soit rattaché à des transferts. On y retrouve les clubs de Caen (626 euros), Rennes (86 482 euros), ou encore Bastia (739 euros). Une situation qui est donc bien alarmante puisque le club ne semble pas près de remonter la pente économiquement.