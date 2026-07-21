Zlatan Ibrahimovic aurait "mis un coup de tête" à Leandro Paredes

Dimanche soir, l’Argentine s’est inclinée 1 à 0 en finale de la Coupe du Monde 2026. Pendant la rencontre, Leandro Paredes s’est fait remarquer pour son agressivité. Après le coup de sifflet final, c’était encore le cas. Le joueur s’en est pris à Eric Garcia et Gavi. Sur Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic a commenté cette scène. Et il a assuré que le milieu de terrain aurait pris cher s’il s’était trouvé face à lui.

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«Paredes peut s’estimer heureux qu’il n’y ait pas eu un joueur comme moi sur le terrain. Si j’avais été là, je lui aurais mis un coup de tête et j’aurais été expulsé. C’est un manque de professionnalisme de sa part. Je ne sais pas ce que font les joueurs espagnols. Ils se contentent de regarder un autre joueur frapper un coéquipier.» Leandro Paredes risque de ne pas apprécier cette sortie zlatanesque.