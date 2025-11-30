RC Lens : Pierre Sage et Florian Thauvin envoient un message fort après avoir pris la tête de la Ligue 1 !

Le RC Lens a signé la bonne opération du week-end. Après la défaite du Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco (1-0) puis le match nul de l’Olympique de Marseille contre le TFC (2-2), les Sang-et-Or avaient l’opportunité de prendre la tête du classement face à Angers. En terres angevines, les Lensois n’ont pas tremblé et se sont imposés 2-1, portés par un bon Florian Thauvin auteur d’un doublé. Après la rencontre qui leur permet d’aller se coucher en tant que leader du championnat, Pierre Sage et l’international tricolore ont pris la parole.

La suite après cette publicité

« On est très content que ça nous arrive, mais malgré tout, dans un CV, être leader à la quatorzième journée, ça ne permettra pas de décrocher des jobs, j’imagine », a d’abord indiqué Sage, blagueur. « On va viser de continuer dans notre progression, de mieux gérer encore nos matchs pour éviter d’avoir le sentiment, à la fin, que tout est dur pendant 10 ou 12 minutes. Il y a de la marge encore, donc tant qu’on ne sera pas à notre plafond de verre en termes de jeu, on visera toujours de progresser », a ajouté le coach.

Les Lensois ne veulent pas s’enflammer

« C’est vrai que c’est confortable d’être dans cette position-là. On ne pensait pas être là à ce moment-là. 31 points c’était l’objectif qu’on s’était fixé quasiment pour le mois de février-mars. Donc on est en avance sur notre tableau (…) Maintenant, la vérité, elle s’écrira dans le temps et vous connaissez comme moi la fable du lièvre et de la tortue, donc méfions-nous quand même », a-t-il conclu, ne voulant pas bâtir des châteaux en Espagne.

La suite après cette publicité

Florian Thauvin a lui aussi pris la parole, calmant les ardeurs comme son entraîneur : « on est fier, on est récompensé de notre travail depuis le début de la saison. Mais il reste beaucoup de matchs. On est très loin pour s’enflammer. Tout le monde se bat les uns pour les autres. On verra si on se donne le droit de rêver ». Les Lensois se savent attendus et le calendrier leur est plutôt clément, puisqu’ils défieront deux équipes en crise pour terminer cette année 2025 : le FC Nantes et l’OGC Nice.