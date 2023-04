JT Foot Mercato : les clubs de Premier League se font la guerre pour les meilleurs coachs d’Europe

Pôle emploi en Premier League

Depuis le licenciement de Graham Potter, les dirigeants de Chelsea sont à la recherche d’un homme capable de ramener le club au sommet après une saison catastrophique. Selon les médias, le nom du favori pour prendre le poste varie. Longtemps considéré comme le choix numéro un pour reprendre les rênes de Chelsea, Julian Nagelsmann a finalement refusé le projet du club. Du coup, d’après Sky Sports, Vincent Kompany serait très apprécié par Todd Boehly. Mais des réunions ont lieu en ce moment même pour plusieurs candidats. On apprend ce dimanche dans The Guardian que Chelsea serait très intéressé par le profil d’Angelos Postecoglou, coach du Celtic. Avec l’équipe de Glasgow, le Grec, s’est forgé une réputation de tacticien offensif. C’est sa première expérience en Europe après avoir entraîné au Japon et en Australie. Ce serait un vrai pari de la part du club de prendre un entraîneur sans expérience à la tête d’un top club des 5 grands championnats européens. Mais le média anglais précise que Mauricio Pochettino reste le favori du board des Blues. Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, l’Argentin a toujours plu aux Blues qui s’étaient déjà renseignés au mois de septembre dernier après le limogeage de Thomas Tuchel. D’après le Telegraph, les joueurs sont enthousiasmés par la perspective de voir l’Argentin devenir le prochain entraîneur. Mais attention, Chelsea se prépare à rencontrer Xabi Alonso, qui brille à la tête du Bayer Leverkusen. D’après The Sun, l’Espagnol à la cote en Angleterre. West Ham le considère aussi comme le possible remplaçant de David Moyes, malgré son relatif manque d’expérience. En cas d’échec avec Alonso, les Hammers pourraient se tourner vers Will Still, le manager du Stade de Reims selon nos informations. On parlait de Julian Nagelsmann un peu plus tôt, si ce dernier n’a pas été convaincu par Chelsea, il n’est pas loin d’être officialisé par les Spurs selon les journalistes de Bild. Le coach allemand estime que Tottenham a plus de chances de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine que Chelsea. Les Blues, qui pourraient au final garder Frank Lampard, qui a signé un bail de 6 mois avec son club de cœur pour sauver les meubles en fin de saison.

Mbappé force pour Messi

Selon Mundo Deportivo, Kylian Mbappé aimerait que Lionel Messi reste à Paris. Il souhaiterait convaincre le numéro 30 de rester, affirmant que les deux hommes ont encore beaucoup à faire au PSG. Il faut dire que depuis l’arrivée de Messi en terres parisiennes, il a distribué 19 passes décisives au Français, qui lui a offert 11 passes de but. Les deux hommes s’entendent bien sur le terrain et en dehors, et pour Kylian Mbappé, une année de plus de Messi à Paris serait à la fois positive pour les deux stars, mais surtout pour le club, notamment en vue du titre en Ligue des Champions. Reste donc à voir si les mots de la vedette tricolore parviendront à faire changer d’avis Lionel Messi. Même si pour l’instant, d’après le Daily Mirror, le PSG se serait résigné à le laisser partir pour libérer de la masse salariale.

L’OM fera sans Payet

Depuis plusieurs mois, les supporters de l’OM se sont habitués à ne plus trop voir Dimitri Payet sur le terrain. Et bien, malheureusement, le milieu offensif français ne foulera en tout cas pas la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche soir. RMC Sport annonce que Payet a un souci physique et n’effectuera pas le voyage de Marseille à Lyon. Nos confrères indiquent également que Nuno Tavares a été victime d’un coup cette semaine, à l’entraînement, et qu’il ne devrait pas non plus faire partie du groupe marseillais.

