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Iliane Saada ciblé par de gros clubs français pour leurs réserves

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Coupe Arabe des Clubs champions @Maxppp

La région lyonnaise regorge de talents. L’AS Saint-Priest en forme un bon paquet. Parmi eux, il y a un certain Iliane Saada. Âgé de 18 ans, ce milieu offensif né en 2007 a participé à 19 rencontres cette saison avec les U19 nationaux. Le temps pour lui de marquer 6 buts et de délivrer 7 assists. Il a également fait 1 apparition avec l’équipe de National 2.

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Ses performances et son talent n’ont pas échappé aux recruteurs qui sillonnent les stades de France à la recherche de la perle rare. Selon son entourage, plusieurs clubs dont l’ASSE, le Paris FC et Nice suivent son cas pour évoluer dans leurs équipes réserves. Si jamais il a sa chance, il devra donc faire ses preuves en équipe B avant d’espérer grimper les échelons supérieurs.

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