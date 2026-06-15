Monaco : Kassoum Ouattara en discussion avec plusieurs clubs !

Malgré des passages prometteurs sur le Rocher et un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kassoum Ouattara (21 ans) souhaite quitter l’AS Monaco afin de retrouver un temps de jeu régulier. Barré par une concurrence devenue trop féroce dans le couloir gauche – avec les présences de Caio Henrique, de Nazinho, et la polyvalence de Christian Mawissa –, l’international Espoirs tricolore veut aller chercher du temps de jeu ailleurs. Fort de ses 15 apparitions (3 passes décisives) en Ligue 1 et de son expérience en Ligue des Champions (7 matches disputés), le natif de Paris ne manque pas de sollicitations. Si le club de la Principauté avait fermement repoussé les approches lors du mercato estival précédent, la donne a bien changé : la direction monégasque est désormais disposée à le laisser filer sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Une véritable aubaine qui a immédiatement attiré l’attention sur le marché des transferts, puisque tous ses prétendants privilégient précisément cette formule.

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Les touches sont en effet nombreuses et particulièrement séduisantes pour le jeune international espoir tricolore (3 capes). En Turquie, la piste la plus chaude mène au Besiktas, avec qui les discussions sont d’ores et déjà ouvertes. Le technicien du club turc, Vincenzo Italiano, s’est d’ailleurs entretenu directement avec Kassoum Ouattara. Un échange très positif à l’issue duquel l’entraîneur a totalement validé son profil. Toujours en Süper Lig, Fenerbahçe suit également le dossier avec beaucoup d’attention. L’Angleterre n’est pas en reste : deux écuries figurant dans le top 10 de la Premier League ont déjà trouvé un accord avec l’entourage du joueur, bien qu’aucune négociation officielle n’ait encore été entamée avec l’ASM. Entre les sirènes anglaises et le projet stambouliote dirigé par Italiano, le défenseur français aura l’embarras du choix pour écrire le prochain chapitre de sa carrière.