Genoa : ça chauffe pour Daniele De Rossi

Lanterne rouge du classement de Serie A, le Genoa s’est récemment séparé du Français Patrick Vieira. Comme la presse transalpine l’indiquait dernièrement, le club de Ligurie pense à Daniele De Rossi pour remplacer le champion du monde 1998.

Et visiblement, l’ancien milieu de terrain de 42 ans se rapproche à grands pas du Grifone. Sky Italie assure que l’ancien coach de l’AS Roma (2024) s’est vu proposer un contrat jusqu’en juin prochain. Un bail assorti d’une prolongation automatique en cas de maintien.