Serie A
Genoa : ça chauffe pour Daniele De Rossi
1 min.
@Maxppp
Lanterne rouge du classement de Serie A, le Genoa s’est récemment séparé du Français Patrick Vieira. Comme la presse transalpine l’indiquait dernièrement, le club de Ligurie pense à Daniele De Rossi pour remplacer le champion du monde 1998.
La suite après cette publicité
skysport @SkySport – 13:10
ULTIM'ORA GENOAVoir sur X
Daniele De Rossi più vicino alla panchina: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza
#SkySport #SkyCalciomercato
Daniele De Rossi più vicino alla panchina: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza
#SkySport #SkyCalciomercato
Et visiblement, l’ancien milieu de terrain de 42 ans se rapproche à grands pas du Grifone. Sky Italie assure que l’ancien coach de l’AS Roma (2024) s’est vu proposer un contrat jusqu’en juin prochain. Un bail assorti d’une prolongation automatique en cas de maintien.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Presnel Kimpembe : «je préfère gagner une Ligue des Champions avec le PSG, que cinq avec le Real Madrid»
Explorer