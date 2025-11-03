Menu Rechercher
Genoa : ça chauffe pour Daniele De Rossi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Daniele De Rossi @Maxppp

Lanterne rouge du classement de Serie A, le Genoa s’est récemment séparé du Français Patrick Vieira. Comme la presse transalpine l’indiquait dernièrement, le club de Ligurie pense à Daniele De Rossi pour remplacer le champion du monde 1998.

skysport
ULTIM'ORA GENOA

Daniele De Rossi più vicino alla panchina: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza

#SkySport #SkyCalciomercato
Et visiblement, l’ancien milieu de terrain de 42 ans se rapproche à grands pas du Grifone. Sky Italie assure que l’ancien coach de l’AS Roma (2024) s’est vu proposer un contrat jusqu’en juin prochain. Un bail assorti d’une prolongation automatique en cas de maintien.

