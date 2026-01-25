Menu Rechercher
Commenter 13
Liga

La belle accolade entre Brahim Diaz et Pape Gueye

Par Allan Brevi
1 min.
Brahim Diaz @Maxppp
Villarreal 0-2 Real Madrid

Quelques jours après s’être affrontés dans un contexte brûlant lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, Brahim Diaz et Pape Gueye ont offert une image forte ce samedi en Liga. Pour rappel, cette finale avait marqué les esprits : le Maroc de Brahim s’était incliné après un penalty manqué devenu viral, tandis que le Sénégal de Gueye avait décroché un deuxième sacre historique grâce à un but de ce dernier.

La suite après cette publicité
13football_com
Pape Gueye 🇸🇳🤝 🇲🇦 Brahim Diaz
Voir sur X

Mais sur la pelouse de Villarreal, lors du match entre le Sous-marin jaune et le Real Madrid, les deux hommes ont mis de côté les souvenirs douloureux. Une accolade sincère a scellé ce moment de respect, symbole d’un football qui dépasse, parfois, les rivalités. Une soirée encore plus particulière avec Kylian Mbappé, auteur d’une panenka sublime pour offrir la victoire au Real, qu’il a dédiée… à Brahim Diaz. Un clin d’œil aussi fort qu’inattendu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
CAN
Sénégal
Maroc
Villarreal
Real Madrid
Brahim Díaz
Pape Gueye

En savoir plus sur

Liga Liga
CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Maroc Flag Maroc
Villarreal Logo Villarreal
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Brahim Díaz Brahim Díaz
Pape Gueye Pape Gueye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier