La belle accolade entre Brahim Diaz et Pape Gueye

Quelques jours après s’être affrontés dans un contexte brûlant lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, Brahim Diaz et Pape Gueye ont offert une image forte ce samedi en Liga. Pour rappel, cette finale avait marqué les esprits : le Maroc de Brahim s’était incliné après un penalty manqué devenu viral, tandis que le Sénégal de Gueye avait décroché un deuxième sacre historique grâce à un but de ce dernier.

Mais sur la pelouse de Villarreal, lors du match entre le Sous-marin jaune et le Real Madrid, les deux hommes ont mis de côté les souvenirs douloureux. Une accolade sincère a scellé ce moment de respect, symbole d’un football qui dépasse, parfois, les rivalités. Une soirée encore plus particulière avec Kylian Mbappé, auteur d’une panenka sublime pour offrir la victoire au Real, qu’il a dédiée… à Brahim Diaz. Un clin d’œil aussi fort qu’inattendu.