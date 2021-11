La suite après cette publicité

Trêve internationale passée, les championnats reprenaient leurs droits ce week-end et le classement des top buteurs européens revient, ce lundi, pour le huitième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Changement au sommet où Robert Lewandowski s'empare du fauteuil de leader avec 14 buts en 12 matches. Malgré la défaite surprise du Bayern Munich face à Augsbourg (1-2), le Polonais a permis aux siens de reprendre espoir dans ce derby de la Bavière. Insuffisant pour renverser cette rencontre mais suffisant tout de même pour désormais revêtir le costume de leader, aux dépens de Michael Frey muet lors de la défaite des siens face à Saint-Trond (1-2).

Si le buteur Suisse reste dans une forme étincelante du côté du Royal Anvers (Belgique), son bilan de 14 buts en 15 matches ne lui permet plus d'occuper la première place, désormais détenue par l'insatiable attaquant bavarois, au nombre de rencontres disputées. Le podium est complété par l'ancien leader Arthur Cabral. Le buteur brésilien de Bâle n'a pas joué ce week-end et totalise toujours 13 buts en 13 matches. Derrière, Gamid Agalarov suit le rythme infernal des hommes de tête. Auteur d’un doublé lors du nul concédé à Rostov (2-2), le buteur d'Ufa présente un impressionnant bilan de 13 buts en 15 matches. Sur ses talons et pour seulement 183 minutes, Deniz Undav fait une entrée fracassante dans ce top 10 grâce à un triplé lors du récital de l'Union Saint-Gilloise contre Oostende (7-1). Avec 13 buts en 15 matches, l'attaquant allemand, également auteur de 9 passes décisives en championnat, pointe à la cinquième place.

Lewandowski leader, Salah grapille, Undav impressionne !

En sixième position, on retrouve Mohamed Salah, lorgnant toujours les premières places de ce classement. Encore buteur lors du large succès de Liverpool face à Arsenal (4-0), le gaucher Egyptien en est à 11 buts en 12 matches et devance Karim Adeyemi d'une courte tête. Muet ce week-end lors du nul concédé face à l'Admira Wacker Mödling (0-0), le buteur du RB Salzbourg reste à 11 buts, en 14 matches. Absent lors de la défaite des siens contre la Juventus (0-2), Ciro Immobile reste malgré tout dans ce classement. Huitième avec 10 buts en 11 matches, le buteur de la Lazio devance légèrement Karim Benzema, auteur de 10 buts en 12 matches mais muet lors du succès des siens contre Grenade (4-1). Enfin, malgré son silence du week-end, le Gambien Assan Ceesay, fort de 10 réalisations en 13 matches, complète ce top 10 de justesse...

En effet, pour 100 minutes de jeu disputées en moins, l'attaquant de Zurich (1060 minutes) empêche Dusan Vlahovic (Fiorentina, 1160 minutes) d'intégrer ce classement, malgré son doublé inscrit lors de la victoire contre l’AC Milan (4-3). Auteur d’un doublé express lors du nul concédé face à l’AS Monaco (2-2), Jonathan David pointe également le bout de son nez avec 10 buts en 14 matches. Avec le même nombre de réalisations, Ebere Onuachu (Racing Genk, 1028 minutes, 10 en 14), Jelle Vossen (Zulte-Waregem, 1119 minutes, 10 en 14), Artem Dovbyk (Dnipro, 1252 minutes, 10 en 14), Artem Dzyuba (Zenith, 10 en 15, 933 minutes) et Dante Vanzeir (Union Saint-Gilloise, 1286 minutes, 10 en 15) suivent de près.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 14 buts en 12 matches (1001 minutes)

2) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 14 buts en 15 matches (1208 minutes)

3) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 13 buts en 13 matches (1032 minutes)

4) Gamid Agalarov (21 ans/Ufa/Russie) - 13 buts en 15 matches (1103 minutes)

5) Deniz Undav (25ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 13 buts en 15 matches (1286 minutes)

6) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 11 buts en 12 matches (1080 minutes)

7) Karim Adeyemi (19 ans/RB Salzbourg/Allemagne) - 11 buts en 14 matches (972 minutes)

8) Ciro Immobile (31 ans/Lazio/Italie) - 10 buts en 11 matches (961 minutes)

9) Karim Benzema (33 ans/Real Madrid/France) - 10 buts en 12 matches (1050 minutes)

10) Assan Ceesay (27 ans/Zurich/Gambie) - 10 buts en 13 matches (1060 minutes)