João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos… la nouvelle masterclass des Portugais du PSG !

Le Portugal a humilié l’Arménie (9-1) ce dimanche à l’Estádio do Dragão, et ce large succès doit énormément aux Parisiens, qui ont été exceptionnels du début à la fin. Sans Nuno Mendes, toujours forfait et remplacé dans le couloir gauche par Cancelo, la Seleção a pu compter sur un trio Ramos–Neves–Vitinha éblouissant. Les trois joueurs du PSG ont porté l’équipe nationale, dans un match où le Portugal a très vite pris les commandes avant de dérouler dans une ambiance électrique.

La suite après cette publicité

La rencontre avait pourtant commencé par une petite alerte. Après l’ouverture du score rapide de Renato Veiga de la tête à la 7e minute, l’Arménie a égalisé à la 18e grâce à Eduard Spertsyan, refroidissant brièvement le Dragão. Mais c’est à partir de là que les Parisiens ont pris feu. Titularisé pour remplacer Cristiano Ronaldo, suspendu après son coup de coude contre l’Irlande, Gonçalo Ramos a parfaitement assumé cette responsabilité lourde de sens. Opportuniste, il a intercepté une mauvaise passe en retrait d’un joueur adverse pour ensuite marquer du gauche (2-1, 28e), avant même de s’offrir une passe décisive pour Bruno Fernandes au retour des vestiaires (6-1, 52e).

João Neves a marché sur l’eau

Dans le cœur du jeu, Vitinha et João Neves ont maîtrisé la rencontre avec une maturité impressionnante. Le premier a régné sur le tempo, multipliant les projections vers l’avant et les transmissions propres entre les lignes, en trouvant souvent Bruno Fernandes. Vitinha a même failli inscrire son premier but en sélection à la 65e. Mais la lumière est venue de João Neves, auteur d’un match monumental. Le milieu de 21 ans a d’abord inscrit son tout premier but en sélection d’une frappe en demi-volée (3-1, 30e), avant de signer un coup franc sublime qui a contourné le mur et heurté la barre avant d’entrer (4-1, 41e). Puis il a remis ça encore en fin de match avec un troisième but plein de sang-froid à la 81e, pour sceller un triplé retentissant.

La suite après cette publicité

Ce récital individuel venait s’ajouter à celui de Bruno Fernandes, lui aussi auteur d’un triplé, dont deux penalties parfaitement convertis (5-1, 45+2e puis 7-1, 72e). Le festival offensif a continué dans le temps additionnel avec la neuvième réalisation, signée Conceição (9-1, 90+2e). Dominants dans tous les secteurs, les Portugais ont livré l’une de leurs prestations les plus abouties sous Roberto Martínez, qui avait justement évoqué la situation de Gonçalo Ramos la veille en conférence de presse : « Gonçalo est un attaquant très important pour nous. Il possède le meilleur ratio minutes/but en compétitions européennes. Je ne peux pas dévoiler la composition, mais il sera un joueur important ». La réponse du Parisien de 24 ans a d’ailleurs été très nette.

Avec ce succès monumental, le Portugal termine premier du groupe F avec 13 points et valide officiellement son billet pour la Coupe du Monde 2026. Et cette rencontre a confirmé une tendance majeure : les joueurs du PSG sont en train de devenir des cadres naturels de la Seleção. Mendes, une fois revenu de blessure, retrouvera sa place dans le onze, tandis que Ramos, Vitinha et Neves ont tous marqué d’immenses points dans une concurrence pourtant féroce avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Neves, Palhinha ou encore Matheus Nunes. Ce dimanche, le Portugal a gagné bien plus qu’un match : il a peut-être trouvé l’ossature d’un milieu et d’une attaque pour les années à venir.