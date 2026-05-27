OM : Stéphane Richard va prendre des décisions très rapides

Il n’a pas encore pris officiellement ses fonctions, mais le nouveau président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, a déjà commencé à faire quelques annonces. L’ancien patron d’Orange a, dans un premier temps, confirmé l’arrivée imminente de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Ensuite, le dirigeant phocéen a évoqué son arrivée dans la cité phocéenne et ses premières missions au sein de l’OM.

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«C’est une installation progressive, un peu en pointillés parce que je n’ai pas encore pris mon mandat, mais je suis quand même ici de façon régulière. Je rencontre d’abord les salariés et les acteurs du club, c’est ma première priorité. Il y a quelques décisions qu’il faut prendre assez rapidement donc, je m’y consacre aussi. J’essaie de voir les différents aspects de la situation, du club et des décisions que ça va exiger dans les mois qui viennent. Après, l’installation à Marseille n’est pas un sujet puisque j’ai une maison à Marseille, c’est la ville où j’ai grandi. De ce côté-là, c’est plutôt merveilleux d’y retourner, en plus, il faut beau, c’est une belle saison. Et à partir du mois de juillet, j’y serai tout le temps», a-t-il déclaré dans le cadre du lancement du club "Who’s Who" à Grand Central, siège de BFM Marseille Provence.