OL : Fabio Grosso justifie sa gestion des matches

Depuis son arrivée à la tête de l’OL, Fabio Grosso n’a pas du tout réussi à redresser la barre. Au contraire. Avec le technicien italien, le club rhodanien pointe à la dernière place du classement de Ligue 1. Et pour ne rien arranger, les supporters commencent aussi à s’interroger sur sa capacité à redresser le navire. En cause, ses nombreux changements d’une composition à l’autre et ses tactiques surprenantes lors des matches. Et en conférence de presse, Fabio Grosso a tenu à se justifier.

«Je cogite souvent tout seul pour me demander ce que je pourrais faire mieux. Je fais beaucoup de changements et je sais que ce n’est pas la meilleure des décisions pour avoir des automatismes. Mais je n’arrive pas encore à changer la dynamique. On a l’envie de chercher et d’y arriver. De toute façon, si l’équipe allait bien, je sais que je ne serais pas là. (…) C’est drôle, car dès que j’arrive dans un club, on me disait que j’étais trop rigide, que je ne faisais aucun changement. Là, on essaye de tester des principes de jeu à l’entrainement, on n’arrive pas encore à trouver des solutions en match. Il faut y arriver. J’aimais beaucoup dans le passé changer un peu, mais pas tout le temps. (…) On travaille, on a vu des progrès. Il n’y en a pas encore sur le résultat mais sur le plan physique, on a poussé le niveau. On a des objectifs, et on a des réponses des joueurs. L’objectif, ce sont des tests pour savoir s’ils gèrent les efforts. On augmente la condition physique. La semaine, on fait des choses et le week-end, ils n’arrivent pas à le refaire. On va essayer dimanche de montrer nos progrès. » Affaire à suivre…