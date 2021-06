Barça : l’arrivée de Memphis Depay officialisée ce vendredi ?

Contrairement à son compatriote et ami Georginio Wijnaldum qui se dirige vers le Paris Saint-Germain, Memphis Depay (27 ans) devrait bel et bien s’engager avec le FC Barcelone. L’attaquant néerlandais, dont le contrat avec l’Olympique Lyonnais est sur le point de prendre fin, rejoindra les Culés dans les prochains jours.

Le quotidien catalan Sport évoque même une officialisation ce vendredi, dans deux jours, alors qu’un accord est tout proche d’être trouvé entre tous les parties. L’objectif est d’annoncer le recrutement de Depay avant le début de l’Euro pour les Pays-Bas, qui débuteront dans le championnat européen dimanche face à l’Ukraine, afin que l'attaquant soit concentré le plus possible sur la compétition. Après avoir essuyé le refus de Wijnaldum à la dernière minute, le Barça devrait signer Memphis Depay et ainsi enregistrer une quatrième arrivée dans ce mercato estival.