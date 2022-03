La FIFA va s'entretenir avec Amnesty International sur le Mondial 2022 au Qatar

La Coupe du Monde 2022 au Qatar approche à grands pas. En effet, il ne reste plus que quelques mois avant que la compétition ne démarre. Sur le plan sportif, les dernières équipes à pouvoir se qualifier disputeront leur barrage dans les prochaines semaines. Cependant l'actualité autour de la Coupe du Monde est marquée par la future rencontre entre la FIFA et Amnesty International pour discuter des conditions de travail des travailleurs migrants sur les chantiers liés au Mondial, sur lesquels plusieurs ouvriers sont décédés.

Dans un communiqué, l'instance qui dirige le football mondial a annoncé : «la réunion sera l'occasion pour Amnesty de remettre une pétition demandant à la FIFA de se pencher sur cette question et sera suivie d'une discussion avec des experts de la FIFA et de son partenaire local au Qatar pour examiner les progrès réalisés jusqu'à présent et les défis qui subsistent.» Joyce Cook, directrice de la responsabilité sociale et de l'éducation de la FIFA, ajoute également : «nous restons pleinement déterminés à assurer la protection des travailleurs engagés dans la livraison de la Coupe du monde, et nous sommes convaincus que le tournoi servira également de catalyseur pour un changement positif et durable plus large dans le pays hôte.»