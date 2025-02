L1 : Strasbourg punit Montpellier, Toulouse refroidit Auxerre

La 21e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche soir, après la belle victoire lyonnaise contre Reims (4-0). Avec, dans un premier temps, le déplacement de Montpellier à Strasbourg, qui espérait s’imposer après la victoire du Havre ce week-end. Mais après une première période disputée, Emegha ouvrait le score pour les Alsaciens dans les arrêts de jeu (1-0, 45e). Avant que Nanasi ne plie le match, bien servi par Moreira (2-0, 69e). Une belle victoire pour le RCSA, qui grimpe au 9e rang avant d’affronter Lens, mais laisse le MHSC bon dernier et à deux points du HAC. Les Héraultais recevront l’OL pour la prochaine journée.

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Toulouse et Auxerre s’affrontaient dans un duel entre deux équipes du milieu de tableau. Mais il fallait attendre la seconde période pour voir enfin de l’activité dans ce match, avec l’ouverture du score du capitaine Jubal (1-0, 62e). Mais Cresswell parvenait à égaliser pour le Tef (1-1, 68e)… pour peu de temps. Car Traoré redonnait l’avantage à l’AJA quelques instants plus tard (2-1, 73e). Et alors qu’Auxerre pensait tenir sa première victoire depuis le 24 novembre 2024, Toulouse égalisait dans les derniers instants grâce à un bon service de Babicka pour le jeune Edjouma (2-2, 89e). 11e, Auxerre manque l’occasion de coller à son adversaire du soir avant d’aller à Brest. Alors que Toulouse, 10e, recevra le PSG.

Les résultats de la fin de journée