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Amiens : Amine Chabane pisté par Famalicao

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Chabane @Maxppp

Famalicao continue de scruter le marché français. Après avoir attiré Simon Elisor il y a deux ans, le Français Antoine Joujou la saison passée (à Parme), ou encore le titi parisien Matthis Jangéal cet été, le club portugais regarde du côté de la Ligue 3 désormais. Selon nos informations, Amine Chabane est aujourd’hui sur les radars du 5e du dernier championnat portugais.

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Arrière-droit de 19 ans, Chabane sort d’une saison pleine avec Amiens (31 matchs), lui qui avait connu ses débuts en pro en mai 2024 sous les ordres d’Omar Daf. Dans le marasme du club picard, dernier de Ligue 2 et relégué en troisième division la saison passée, le natif des Lilas avait su tirer son épingle du jeu. Il reste sous contrat jusqu’en 2027 avec Amiens.

Pub. le - MAJ le
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