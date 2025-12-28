Menu Rechercher
La direction du Real Madrid fait un pronostic fou sur l’aventure d’Endrick à l’OL !

La direction du Real Madrid est très enthousiaste quand à l’aventure lyonnaise d’Endrick, et est convaincue qu’il va briller en France…

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes de façon officielle, mais l’Olympique Lyonnais vient peut-être, déjà, de réaliser le plus gros coup du mois de janvier. Plus tôt cette semaine, l’écurie rhodanienne annonçait ainsi l’arrivée d’Endrick dans le cadre d’un prêt de 6 mois. L’occasion pour le joueur de se relancer, lui qui n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso à Madrid, et pour l’OL de se renforcer considérablement dans le secteur offensif.

Une arrivée qui suscite logiquement beaucoup de hype du côté de Lyon, et l’annonce de l’arrivée du joueur formé à Palmeiras a par exemple battu des records de vues sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il en soit, comme toujours, c’est le terrain qui décidera et qui jugera. Et si du côté de la capitale des Gaules on est plutôt optimiste, c’est aussi le cas à Madrid.

Endrick va cartonner en Ligue 1

Comme l’indique Defensa Central, les dirigeants du Real Madrid sont très enthousiastes et sont convaincus que ce prêt à l’OL est une excellente nouvelle. En interne, Juni Calafat, le dénicheur de pépites du club qui a notamment été le principal artisan de l’arrivée du Brésilien à Madrid, a même assuré qu’il pourrait marquer entre 12 et 15 buts en Ligue 1.

La direction estime qu’il va se relancer et exploiter tout son potentiel du côté de la Ligue 1, étant convaincue qu’il va briller à Lyon et revenir plus fort que jamais à Madrid l’été prochain. Il sera donc, dans six mois, un "renfort" de poids pour un Real Madrid qui aura peut-être un autre locataire sur le banc de touche du Bernabéu d’ici là. C’est tout ce qu’on souhaite à l’attaquant, mais aussi à l’OL.

