Arsenal : 4 joueurs pris par la patrouille

Ces derniers temps, Arsenal était au coeur des débats concernant l'épineux dossier des baisses de salaires. Comme la plupart des clubs anglais, les Gunners ont eu du mal à faire accepter à leurs ouailles cette idée. L'Allemand Mesut Özil est d'ailleurs l'un des derniers à s'opposer à la mesure. Un casse-tête auquel s'ajoute celui lié aux modalités de qualification pour les prochaines coupes d'Europe si la Premier League ne reprend pas ses droits d'ici la fin de la saison.

A l'heure actuelle, la formation entraînée par Mikel Arteta pointe au neuvième rang. Autant dire que si l'UEFA valide l'idée de prendre en compte le dernier classement en date, les Gunners peuvent dire adieu à l'Europa la saison prochaine. Enfin, une troisième problématique est venue s'ajouter. The Sun a révélé que quatre joueurs de l'effectif n'ont pas respecté les règles du gouvernement pour le confinement. Il s’agit de Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette, David Luiz et de Granit Xhaka.

Arsenal a réagi

Premier cité, l’Ivoirien a été filmé en train de taper le cuir avec une dizaine de personnes. Quant au Brésilien et au Suisse, ils ont été surpris en train de s’exercer ensemble dans un parc de la ville. Enfin, Lacazette a été photographié alors qu’il ne respectait pas les distanciations sociales.

Après Tottenham, Arsenal a donc des brebis galeuses dans son camp. Et le club n’a pas tardé à réagir. « Merci d’attirer notre attention sur ces faits. Nous avons parlé avec nos joueurs. Nous étions inquiets donc nous avons appelé Nicolas (Pépé) qui partage sa maison avec un certain nombre de proches qui étaient présents dans cette vidéo. Nous lui avons répété l’importance du respect des règles », a déclaré au tabloïd un porte-parole du club. Si la réaction d'Arsenal a été rapide, reste à savoir si des sanctions ont été prises ou non.