Ligue des Champions : l’arbitre de PSG - FC Barcelone est connu

L’UEFA vient de dévoiler l’identité de l’arbitre qui officiera mardi pour le choc tant attendu de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone (21h00). C’est l’Anglais Michael Oliver qui a été désigné pour encadrer la rencontre.

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L’arbitre de 51 ans avait déjà été au sifflet du match entre les Catalans et les Parisiens, en octobre 2025, sur la pelouse barcelonaise. Le PSG s’était imposé 2-1 à l’époque grâce à des buts de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos. Oliver avait également officié lors de la victoire 7-0 du PSG face à Brest il y a deux saisons. C’est également lui qui avait arbitré le match de poules de Ligue des Champions entre Barcelone et le Bayern Munich en 2021, au Camp Nou (victoire 3-0 du Bayern Munich).