Les élections législatives organisées ce dimanche 29 novembre en Espagne pourraient directement faire basculer l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Favori des sondages face au Premier ministre sortant Pedro Sánchez, le leader de la droite Alberto Núñez Feijóo menace de retirer son pays de la co-organisation du tournoi avec le Portugal et le Maroc si la finale échappe au territoire espagnol, comme le rapporte RMC Sport. Alors que Madrid mise sur le Santiago Bernabéu ou le Camp Nou face au futur stade géant de Benslimane près de Casablanca, le chef du Parti populaire reste inflexible : « Soyons clairs : si je deviens Premier ministre, l’Espagne ne participera pas à l’organisation de la Coupe du monde si la finale ne se déroule pas dans un stade situé sur notre territoire. »

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Ce bras de fer sportif s’inscrit dans un contexte diplomatique brûlant avec Rabat depuis la crise migratoire de Ceuta cet été, poussant également l’extrême droite de Vox à rejeter toute coopération avec le royaume chérifien. Pourtant, alors que la FIFA n’a pas encore tranché et attend notamment son élection présidentielle prévue le 18 mars prochain à Rabat, un retrait de l’Espagne provoquerait un séisme financier : le pays renoncerait à un excédent économique estimé à 3,4 milliards d’euros, à 90 000 emplois et s’exposerait à de lourdes pénalités auprès de l’instance mondiale.