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Bundesliga

Barrages aller BL : Wolfsbourg bute sur Paderborn

Par Josué Cassé
Christian Eriksen en action. @Maxppp

Dans le cadre du barrage aller d’accession à la Bundesliga, Wolfsbourg, 16e du dernier Championnat allemand, accueillait Paderborn, qui a arraché la troisième place de 2.Bundesliga lors de l’ultime journée grâce à un succès contre Darmstadt (2-0) et au faux pas d’Hanovre contre Nuremberg (3-3).

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Oui mais voilà, ce jeudi soir, le suspens reste entier. Malgré une nette domination (63 % de possession et 15 tirs au total), les Loups devront, en effet, aller chercher leur maintien lundi prochain sur la pelouse du club de deuxième division puisqu’aucune des deux formations n’a réussi à se départager.

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