Real Madrid : Vinicius Jr veut écrire l'histoire du club

La suite après cette publicité

Après avoir longtemps été décrié depuis son arrivée au Real Madrid, le début de saison de l'ailier brésilien Vinicius Junior fait taire progressivement tous les détracteurs. Critiqué pour son manque d'efficacité devant le but, le joueur de 21 ans signe un début d'exercice canon, avec 4 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée en 4 matches.

La meilleure façon pour lui de se réconcilier avec les fans de la Maison Blanche, où il souhaiterait écrire l'histoire : « Je voulais uniquement triompher à Madrid. Pour mon président et pour les supporters qui m’ont toujours soutenus. Ma famille et moi voulons rester longtemps ici. Il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps et qui ont gagné beaucoup de choses. je veux être l’un d’eux », a-t-il affirmé au quotidien espagnol.